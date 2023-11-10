Российский хоккеист не забил с метра в пустые ворота: видео
Нападающий нижнекамского «Реактор» допустил чудовищный промах в концовке матча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Стальных Лисов» (4:5 ОТ).
Нападающий нижнекамского «Реактор» допустил чудовищный промах в концовке матча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Стальных Лисов» (4:5 ОТ).
Менее чем за три минуты до конца матча «Реактор» (молодежная команда «Нефтехимика») вел в счете 4:3. В попытке отыграться «Стальные Лисы» (молодежная команда «Металлурга») заменили вратаря на дополнительного полевого игрока. Один из выносов шайбы защитниками «Реактора» из своей зоны закончился выходом на пустые ворота нападающего Никиты Хоружева, который в самый последний момент не сумел попасть по шайбе.
Через полторы минуты после этого эпизода «Стальные Лисы» смогли сравнять счет, а затем вырвали победу в овертайме.
Этот эпизод очень похож на один из культовых моментов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В январе 2007 года первый номер драфта НХЛ-1999 Патрик Штефан, выступавший на тот момент за «Даллас Старз», за 10 секунд до конца матча не смог завести шайбу в пустые ворота «Эдмонтон Ойлерз». В ответной атаке «нефтяники» успели сравнять счет, а затем вырвали победу в овертайме. В том же году чех завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет.
19-летний Хоружев является лидером «Реактора» по средней результативности в этом сезоне. В сентябре молодой хоккеист дебютировал за «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На его счету девять матчей, в которых он успел отметиться одной результативной передачей.