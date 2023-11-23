Крикунов стал главным тренером петербургского «Динамо» в 73 года

73-летний специалист сменит в этой должности 45-летнего Ярослава Люзенкова, который возглавил команду в начале сезона. Он останется в «Динамо» в качестве помощника Крикунова.

Петербургское «Динамо» занимает 18-е место в турнирной таблице ВХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка. Клуб рискует второй сезона подряд не выйти в плей-офф. До этого питерцы всегда играли в плей-офф ВХЛ, в 2018 году становились чемпионами и еще два раза играли в финале Кубка Петрова — в 2020 и 2022 году.

Крикунов находился без работы с марта 2022 года, после того как рижское «Динамо» вышло из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До этого он возглавлял московское «Динамо», «Нефтехимик», «Ак Барс», «Барыс» и «Автомобилист». Для специалиста это будет первый опыт тренерской работы в ВХЛ.

На международном уровне Крикунов успел поработать со сборной Словении, Белоруссии, России и Казахстана. При Крикунове сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года, а сборная Белоруссии выходила в полуфинал Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.