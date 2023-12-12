Ротенберг: всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России

Команда «Россия 25» была создана в августе 2022 года для поддержки молодых российских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Ротенберг возглавил команду в апреле этого года, имея в активе один полноценный сезон на должности главного тренера СКА.

«Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и десять лет провел в сборной. Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно», — сказал Ротенберг.