Ротенберг: всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России
Главный тренер СКА и сборной «России 25» рассказал, что всю жизнь мечтал возглавить национальную команду. Об этом сообщает Metaratings.
Главный тренер СКА и сборной «России 25» рассказал, что всю жизнь мечтал возглавить национальную команду. Об этом сообщает Metaratings.
Команда «Россия 25» была создана в августе 2022 года для поддержки молодых российских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Ротенберг возглавил команду в апреле этого года, имея в активе один полноценный сезон на должности главного тренера СКА.
«Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и десять лет провел в сборной. Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно», — сказал Ротенберг.
Сборная «России 25» сыграет на Кубке Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 по 17 декабря. Соперниками команды станут сборные Казахстана, Беларуси и Китая.