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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг: всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную России

Главный тренер СКА и сборной «России 25» рассказал, что всю жизнь мечтал возглавить национальную команду. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

Команда «Россия 25» была создана в августе 2022 года для поддержки молодых российских хоккеистов, выступающих в КХЛ. Ротенберг возглавил команду в апреле этого года, имея в активе один полноценный сезон на должности главного тренера СКА.

«Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и десять лет провел в сборной. Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно», — сказал Ротенберг.

Сборная «России 25» сыграет на Кубке Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 по 17 декабря. Соперниками команды станут сборные Казахстана, Беларуси и Китая.

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