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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Буре: Пока на повестке дня в IIHF нет вопроса о допуске россиян

Член совета и исполкома IIHF Павел Буре заявил, что вопрос допуска сборной России пока не стоит на повестке дня в организации.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Ранее глава IIHF Люк Тардиф заявил, что IIHF 12—13 февраля рассмотрит вопрос допуска сборной России к следующему чемпионату мира и Олимпийским играм 2026 года.

— По словам главы IIHF Люка Тардифа, в феврале этого года должны принять решение по участию россиян в чемпионате мира и ОИ‑2026 в Италии. Верите в положительное решение?

— У меня нет такой информации. Как член исполкома я знаю, что Тардиф собирается встречаться с руководством НХЛ в феврале, а у нас должен проходить исполком. Пока на повестке дня этого вопроса нет, к сожалению. Год назад он был, потом его сняли. Надеюсь, что скоро опять появится возможность как минимум обсуждать наше возвращение на мировой уровень. Будем надеяться на лучшее, — приводит слова Буре «Матч ТВ».

Совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. В марте прошлого года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

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