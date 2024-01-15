Буре: Пока на повестке дня в IIHF нет вопроса о допуске россиян

— По словам главы IIHF Люка Тардифа, в феврале этого года должны принять решение по участию россиян в чемпионате мира и ОИ‑2026 в Италии. Верите в положительное решение?

— У меня нет такой информации. Как член исполкома я знаю, что Тардиф собирается встречаться с руководством НХЛ в феврале, а у нас должен проходить исполком. Пока на повестке дня этого вопроса нет, к сожалению. Год назад он был, потом его сняли. Надеюсь, что скоро опять появится возможность как минимум обсуждать наше возвращение на мировой уровень. Будем надеяться на лучшее, — приводит слова Буре «Матч ТВ».