Вячеслав Фетисов отреагировал на историю с гибелью кота Твикса
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об истории, вызвавшей резонанс по всей стране.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об истории, вызвавшей резонанс по всей стране.
Кота Твикса проводница выбросила из поезда в Кирове, в результате чего спустя девять дней животное нашли погибшим.
"У меня у самого шесть собак, домашние животные — важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и, я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам. И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, — мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зелёная сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта. Они по-современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.
Если ты берёшь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолётах к этому относятся. Если ты везешь с собой животное, значит, должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло«, — приводит слова Фетисова “Газета.ru”.
Вячеславу Фетисову 65 лет, с 2016 года он является депутатом Государственной Думы. Фетисов — двукратный олимпийский чемпион (1984−1988), семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве помощника главного тренера).