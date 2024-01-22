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20:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Вячеслав Фетисов отреагировал на историю с гибелью кота Твикса

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об истории, вызвавшей резонанс по всей стране.

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Источник: РИА "Новости"

Кота Твикса проводница выбросила из поезда в Кирове, в результате чего спустя девять дней животное нашли погибшим.

"У меня у самого шесть собак, домашние животные — важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и, я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам. И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, — мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зелёная сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта. Они по-современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.

Если ты берёшь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолётах к этому относятся. Если ты везешь с собой животное, значит, должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло«, — приводит слова Фетисова “Газета.ru”.

Вячеславу Фетисову 65 лет, с 2016 года он является депутатом Государственной Думы. Фетисов — двукратный олимпийский чемпион (1984−1988), семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве помощника главного тренера).

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