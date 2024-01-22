Вячеслав Фетисов отреагировал на историю с гибелью кота Твикса

"У меня у самого шесть собак, домашние животные — важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и, я думаю, все ей сопереживают. Проводница, которая это совершила, раскаивается как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам. И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, — мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зелёная сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта. Они по-современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор — одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.