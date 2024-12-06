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Назван состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Федерация хоккея Белоруссии объявила расширенный состав сборной, которая сыграет на Кубке Первого канала.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12-го по 15 декабря.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо» НН), Егор Вельмакин («Динамо» Мн).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба — «Динамо» Мн), Владислав Еременко, Данила Паливко (оба — «Металлург» Мг), Кирилл Готовец («Динамо» М), Степан Фальковский, Сергей Сапего (оба — СКА), Даниил Бокун («Торпедо» НН).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов, Даниил Анатольевич Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов (все — «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Владимир Алистров (СКА), Игорь Мартынов («Авангард»), Андрей Белевич («Торпедо» НН), Александр Скоренов («Северсталь»), Максим Сушко («Сибирь»), Александр Суворов («СКА-Нева»), Степан Звягин («Куньлунь»), Валентин Демченко («Юность»).

Главный тренер — Дмитрий Квартальнов, тренеры — Сергей Стась и Игорь Горбенко, тренер вратарей — Степан Горячевских.

Помимо сборной Беларуси в Кубке Первого канала примут участие три команды: «Россия 25», сборная Казахстана и команда, составленная из легионеров КХЛ.

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