ФХР объявила состав сборной на матчи с Казахстаном и Беларусью

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом на майскую серию матчей с командами Казахстана и Беларуси. Турне пройдет с 1 по 8 мая. Российская команда в Астане, Тольятти и Минске проведет одну встречу с казахстанцами и четыре с командой Беларуси.
Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).
Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).
Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).
«Россия 25» — команда из российских игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет, она участвует в товарищеских матчах после отстранения основной сборной России от турниров международной федерации (IIHF).
Чемпионат мира, на который россиян не допустили, пройдет с 9 по 25 мая в Дании и Швеции.