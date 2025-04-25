ФХР объявила состав сборной на матчи с Казахстаном и Беларусью

Федерация хоккея России опубликовала состав сборной «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом на майскую серию матчей с командами Казахстана и Беларуси. Турне пройдет с 1 по 8 мая. Российская команда в Астане, Тольятти и Минске проведет одну встречу с казахстанцами и четыре с командой Беларуси.