В клубе МХЛ будут вручать зуб акулы лучшим игрокам матча

Об этом сообщает пресс-служба клуба Молодежной хоккейной лиги «Сахалинские акулы».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» объявил о новом переходящем трофее лучшему игроку победного матча. С сезона-2025/2026 лучшему игроку матча будет вручаться настоящий «Зуб Акулы». Этот уникальный трофей станет символом мастерства и упорства на льду.

«Сахалинские Акулы» выступают в чемпионате Молодежной хоккейной лиги с 2014 года. В первый год своего существования клуб столкнулся с трудностями, связанными с реформами в МХЛ. По новому регламенту в первенстве МХЛ могли принимать участие только клубы, аффилированные с клубами КХЛ, а «Акулы» были самостоятельным клубом, не входящим в систему КХЛ.

Тогда владивостокский ХК «Адмирал» заявил о своем намерение аффилировать клуб с Сахалина, тем самым дал островитянам возможность остаться в МХЛ.