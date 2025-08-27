В клубе МХЛ будут вручать зуб акулы лучшим игрокам матча

«Сахалинские Акулы» выступают в чемпионате Молодежной хоккейной лиги с 2014 года. В первый год своего существования клуб столкнулся с трудностями, связанными с реформами в МХЛ. По новому регламенту в первенстве МХЛ могли принимать участие только клубы, аффилированные с клубами КХЛ, а «Акулы» были самостоятельным клубом, не входящим в систему КХЛ.