ФХР обратится в ИИХФ с вопросом о допуске молодежных сборных

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.
«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и обратится в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнирах по хоккею разных возрастов с февраля 2022 года.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.
«В час по чайной ложке. История хорошая, но рано говорить о серьезных изменениях. Не считаю, что это может стать началом конца всех этих отстранений», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».