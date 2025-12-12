Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
13.12
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.43
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

ФХР обратится в ИИХФ с вопросом о допуске молодежных сборных

Федерация хоккея России обратится в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с вопросом допуска до соревнований молодежной (до 20 лет) и юниорской (до 18 лет) сборных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

«Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и обратится в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнирах по хоккею разных возрастов с февраля 2022 года.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на рекомендацию МОК о допуске российских молодых спортсменов на международные турниры.

«В час по чайной ложке. История хорошая, но рано говорить о серьезных изменениях. Не считаю, что это может стать началом конца всех этих отстранений», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше