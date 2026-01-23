Плющев обвинил хоккейное руководство России в бездействии

На этой неделе Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение российских команд от участия в турнирах под своей эгидой.
«Абсолютно не удивлен таким решением. Там управляют такие хоккейные карлики, как Эстония, Латвия, Польша. Плюс скандинавы им подпевают. Я думал, что хотя бы юниорам разрешат после рекомендаций МОК, но их же жаба душит. Пена изо рта, в мозгах ничего нет. Ждать от IIHF чего-то было бы наивно, нужно было ждать волевого решения от кого-то, но таких там просто нет. А то, что наши чиновники сидят и пыжатся от своих прошлых побед, не является секретом. Хотя они находятся в должностях, которые связаны с международной и дипломатической сферами влияния. У них есть возможность общения со многими людьми в Америке и Канаде. Не знаю, почему у них ничего не работает. Вероятно, они рассчитывают только на Владимира Владимировича Путина, а сами ничего не умеют. Но зато сидят тепло», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».
Российские сборные по хоккею отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. После этого ИИХФ продлевала отстранение на сезоны 2023/24, 2024/25 и 2025/26 годов. Причиной сохранения недопуска международная федерация мотивировала вопросами безопасности. Из-за этого, мужская и женская сборная России не смогли попасть на Зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане.
В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить юниорские команды из России к участию в соревнованиях. ИИХФ заявило после этого, что рассмотрит допуск с сезона-2027/28.