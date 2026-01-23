Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.82
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Плющев обвинил хоккейное руководство России в бездействии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев обвинил в бездействии руководство отечественного хоккея.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На этой неделе Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение российских команд от участия в турнирах под своей эгидой.

«Абсолютно не удивлен таким решением. Там управляют такие хоккейные карлики, как Эстония, Латвия, Польша. Плюс скандинавы им подпевают. Я думал, что хотя бы юниорам разрешат после рекомендаций МОК, но их же жаба душит. Пена изо рта, в мозгах ничего нет. Ждать от IIHF чего-то было бы наивно, нужно было ждать волевого решения от кого-то, но таких там просто нет. А то, что наши чиновники сидят и пыжатся от своих прошлых побед, не является секретом. Хотя они находятся в должностях, которые связаны с международной и дипломатической сферами влияния. У них есть возможность общения со многими людьми в Америке и Канаде. Не знаю, почему у них ничего не работает. Вероятно, они рассчитывают только на Владимира Владимировича Путина, а сами ничего не умеют. Но зато сидят тепло», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Российские сборные по хоккею отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. После этого ИИХФ продлевала отстранение на сезоны 2023/24, 2024/25 и 2025/26 годов. Причиной сохранения недопуска международная федерация мотивировала вопросами безопасности. Из-за этого, мужская и женская сборная России не смогли попасть на Зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить юниорские команды из России к участию в соревнованиях. ИИХФ заявило после этого, что рассмотрит допуск с сезона-2027/28.

