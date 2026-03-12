В ФХР заявили о готовности «нанять шведский ЧОП» ради допуска сборных

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал в интервью «Матч ТВ», что российская сторона была готова рассмотреть различные варианты обеспечения безопасности для допуска на международные турниры.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) продолжает не допускать сборные России и Белоруссии, объясняя это тем, что возвращение команд «пока небезопасно».
Курбатов отметил, что ФХР была готова предоставить дополнительные меры безопасности, но получила отказ от ИИХФ.
«Я говорил: “Если вам нужна дополнительная безопасность, мы готовы за это заплатить. Хотите — привезем бронированный автобус, наймем шведский ЧОП, снимем отдельный отель, устроим бронированный тоннель из кевлара”. Но они отказались», — сказал он.
Курбатов добавил, что ИИХФ имеет право принимать решения о составе участников турниров, если есть сомнения по поводу безопасности игроков, судей и других участников. Курбатов подчеркнул, что многие понимают это как прикрытие для отстранения по политическим причинам.
С 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ из-за военной операции на Украине. Несмотря на рекомендации МОК вернуть российские команды на юношеские турниры с флагом и гимном в декабре 2025 года, совет ИИХФ в январе этого года не последовал этому решению.