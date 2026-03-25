Третьяк назвал главные достижения ФХР за 20 лет своей работы

У нас Овечкин ни разу… Вот его немножко критикуют, что он в Северной Америке играет, но, с другой стороны, он ни разу не отказался от ни от чемпионата мира, ни от Олимпиады. Даже у него была трещина в ноге, он все равно приехал, понимаете? Это тоже большая была задача федерации — создать условия для наших хоккеистов, которые приехали сюда«, — сказал Третьяк в интервью программе “Сергей Стиллавин и его друзья”.