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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия — главный соперник Канады: кто возьмет золото на МЧМ-2021?

Все расклады перед стартом чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Канады считается главным фаворитом молодежного чемпионата мира (коэффициент 3,0 на победу по версии БК Winline). Нынешний состав — один из самых богатых на таланты в истории канадского хоккея: 20 хоккеистов из этой команды выбраны в 1-м раунде драфта. Некоторые канадские эксперты даже пророчат, что их молодежка пройдет весь турнир без поражений! Среди нападающих и защитников у Канады действительно очень хороший подбор игроков, но, по традиции, есть вопрос по вратарям. Пока хорошо себя проявляет Ливай, отыгравший на ноль против России в единственном контрольном матче. Канадская сборная защищает чемпионский титул, а это еще никому не удавалось сделать за последние 10 лет. Преимущество домашнего льда тоже не так велико, ведь на трибунах не будет зрителей. А еще большинство канадцев не играли с марта. Правда, путь в плей-офф будет легким, из серьезных соперников в группе — только финны.

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Россия (4,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline) — главная угроза для канадцев на МЧМ-2021. Многие ждут повторения прошлогоднего финала. Наша сборная вела 3:1 в 3-м периоде, но обидным образом проиграла. Подвели необязательные удаления, где-то не повезло с рикошетом. За год стал сильнее голкипер Аскаров, неважно отыгравший прошлый МЧМ, есть восходящие звезды Подколзин, Амиров, сильная оборона. Молодежка выступила в ноябре на Кубке «Карьялы» против взрослых хоккеистов и победила там. Еще один важный момент — вместо Брагина, любившего играть от обороны, сборную теперь тренирует Ларионов, выступающий за активный хоккей. Такой хоккей проглядывался уже год назад, когда Ларионов работал помощником Брагина. Россия не побеждала на МЧМ с Баффало-2011, возможно, спустя 10 лет пришло ее время.

США (5,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Американцы в последний раз побеждали на МЧМ в 2017-м, в прошлом году они неожиданно вылетели в четвертьфинале. В воротах снова будет ставка на элитного Найта, в защите выделяется Сэндерсон, а впереди команду будут тащить Коуфилд, которого ждет большое будущее в «Монреале», Зеграс и Калиев. Двое последних ярко себя проявили год назад в Чехии. Из прошлогоднего состава осталось меньше половины игроков, однако и нынешняя команда очень техничная. Американцы тоже поменяли тренера, командой теперь руководит Лимэн из студенческой лиги. На двух последних МЧМ в Канаде сборная США выходила в финал, возможно, эта серия продлится и в Эдмонтоне.

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Швеция (7,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Шведская сборная больше всего пострадала из-за коронавируса. Заболел главный тренер и несколько помощников, также положительные тесты были у 4 игроков. Все они пропустят турнир. Кроме того, Швеция (вместе с Германией) дольше всех пробыли на карантине в Канаде и не сыграли ни одного контрольного матча из-за новых случаев ковида. Так что на МЧМ придется выходить после скомканной подготовки. При этом у шведов отмечают сильную вратарскую бригаду, топового защитника Броберга и пару форвардов Рэймонд — Холц. Это поколение «Тре крунур» выигрывало ЧМ до 18 лет, но привезти стране первое золото МЧМ за 9 лет в таких условиях будет сложно.

Финляндия (7,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Финны (наряду с канадцами) — самая успешная сборная на МЧМ за последние 10 лет. Удивительным образом хоккеисты из небольшой страны трижды брали золото, последний раз — два года назад. Главная сила нынешней сборной Финляндии — форварды. Многого ждут от Лунделла, выбранного недавно в первом раунде драфта, очень интригует и Ламберт, которому только что исполнилось 17. Среди защитников у финнов выделяется Хейнола, который здорово подключается к атакам. Группа у Финляндии в этом году легкая, так что от них много ждут в плей-офф, особенно после того, как на МЧМ-2020 они остались без медалей.

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Андрей Санталов

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