Россия — главный соперник Канады: кто возьмет золото на МЧМ-2021?
Все расклады перед стартом чемпионата мира.
Все расклады перед стартом чемпионата мира.
Сборная Канады считается главным фаворитом молодежного чемпионата мира (коэффициент 3,0 на победу по версии БК Winline). Нынешний состав — один из самых богатых на таланты в истории канадского хоккея: 20 хоккеистов из этой команды выбраны в 1-м раунде драфта. Некоторые канадские эксперты даже пророчат, что их молодежка пройдет весь турнир без поражений! Среди нападающих и защитников у Канады действительно очень хороший подбор игроков, но, по традиции, есть вопрос по вратарям. Пока хорошо себя проявляет Ливай, отыгравший на ноль против России в единственном контрольном матче. Канадская сборная защищает чемпионский титул, а это еще никому не удавалось сделать за последние 10 лет. Преимущество домашнего льда тоже не так велико, ведь на трибунах не будет зрителей. А еще большинство канадцев не играли с марта. Правда, путь в
Россия (4,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline) — главная угроза для канадцев на МЧМ-2021. Многие ждут повторения прошлогоднего финала. Наша сборная вела 3:1 в 3-м периоде, но обидным образом проиграла. Подвели необязательные удаления,
США (5,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Американцы в последний раз побеждали на МЧМ в 2017-м, в прошлом году они неожиданно вылетели в четвертьфинале. В воротах снова будет ставка на элитного Найта, в защите выделяется Сэндерсон, а впереди команду будут тащить Коуфилд, которого ждет большое будущее в «Монреале», Зеграс и Калиев. Двое последних ярко себя проявили год назад в Чехии. Из прошлогоднего состава осталось меньше половины игроков, однако и нынешняя команда очень техничная. Американцы тоже поменяли тренера, командой теперь руководит Лимэн из студенческой лиги. На двух последних МЧМ в Канаде сборная США выходила в финал, возможно, эта серия продлится и в Эдмонтоне.
Швеция (7,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Шведская сборная больше всего пострадала
Финляндия (7,0 на победу в чемпионате по версии БК Winline). Финны (наряду с канадцами) — самая успешная сборная на МЧМ за последние 10 лет. Удивительным образом хоккеисты из небольшой страны трижды брали золото, последний раз — два года назад. Главная сила нынешней сборной Финляндии — форварды. Многого ждут от Лунделла, выбранного недавно в первом раунде драфта, очень интригует и Ламберт, которому только что исполнилось 17. Среди защитников у финнов выделяется Хейнола, который здорово подключается к атакам. Группа у Финляндии в этом году легкая, так что от них много ждут в
Андрей Санталов