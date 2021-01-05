Россия играет с Канадой в полуфинале МЧМ по хоккею (видео)

В таких матчах, как Россия — Канада рождаются легенды. Мы должны контролировать эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. У нас здесь 25 парней от 25 русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать и будут готовы к завтрашней игре.

Игорь Ларионов главный тренер молодежной сборной России по хоккею