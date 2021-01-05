Россия играет с Канадой в полуфинале МЧМ по хоккею (видео)
В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом полуфинале сборная России играет с хозяевами турнира.
В канадском Эдмонтоне продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом полуфинале сборная России играет с хозяевами турнира.
Перед матчем главный тренер сборной России Игорь Ларионов рассказал о своих ожиданиях от игры.
В таких матчах, как Россия — Канада рождаются легенды. Мы должны контролировать эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. У нас здесь 25 парней от 25 русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать и будут готовы к завтрашней игре.
На прошлогоднем турнире Россия и Канада играли в финале и тогда сильнее оказались канадцы — 4:3.
Во втором полуфинале, который состоится сегодня в 5:30 по московскому времени, встречаются сборные США и Финляндии. Матч за 3-е место и финал пройдут завтра ночью, в 1:30 мск и 5:30 мск соответственно.