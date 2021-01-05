Битва за бронзу: анонс матча Финляндия — Россия

России снова не удалось выиграть золото на МЧМ — победа в 2011-м пока так и остается последней за эти годы. Полуфинал этого чемпионата мира без вопросов остался за Канадой, впереди утешительная игра за бронзовые медали. В матче с канадцами все пошло не так с самого начала. Быстрый пропущенный гол добавил нервозности и вратарю, и полевым игрокам, а после шайбы в меньшинстве многое уже стало ясно. Аскарову не удалось реабилитироваться за прошлый МЧМ, большего ждали и от капитана сборной Подколзина, да и от других лидеров команды. Есть вопросы и к Ларионову.



Финляндия снова выдала матч-триллер. В ¼ финала со шведами ей удалось отыграться и забить победный гол в самой концовке. А в полуфинале с США финны тоже сделали камбэк (на этот раз с 1:3), перебросали американцев 36:26, но пропустили за минуту до 3-го периода. У Суоми в большом порядке форвард Лунделль, он один из лучших бомбардиров турнира (8 очков в 6 матчах). Неплохую статистику показывает и вратарь Пииройнен (пропускает 2,4 шайбы за игру). В защите у финнов хорош игрок «Виннипега» Хейнола, он проводит на льду почти 30 минут.