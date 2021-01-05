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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва за бронзу: анонс матча Финляндия — Россия

МЧМ завершается.

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Источник: AFP 2020

России снова не удалось выиграть золото на МЧМ — победа в 2011-м пока так и остается последней за эти годы. Полуфинал этого чемпионата мира без вопросов остался за Канадой, впереди утешительная игра за бронзовые медали. В матче с канадцами все пошло не так с самого начала. Быстрый пропущенный гол добавил нервозности и вратарю, и полевым игрокам, а после шайбы в меньшинстве многое уже стало ясно. Аскарову не удалось реабилитироваться за прошлый МЧМ, большего ждали и от капитана сборной Подколзина, да и от других лидеров команды. Есть вопросы и к Ларионову.

Финляндия снова выдала матч-триллер. В ¼ финала со шведами ей удалось отыграться и забить победный гол в самой концовке. А в полуфинале с США финны тоже сделали камбэк (на этот раз с 1:3), перебросали американцев 36:26, но пропустили за минуту до 3-го периода. У Суоми в большом порядке форвард Лунделль, он один из лучших бомбардиров турнира (8 очков в 6 матчах). Неплохую статистику показывает и вратарь Пииройнен (пропускает 2,4 шайбы за игру). В защите у финнов хорош игрок «Виннипега» Хейнола, он проводит на льду почти 30 минут.

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При Брагине сборная России почти всегда возвращалась с МЧМ с медалями. Два года назад молодежка выиграла бронзу во встрече со швейцарцами, в 2017-м — обыграла шведов. Оба турнира, кстати, проходили, как и сейчас, в Канаде. Интересно, как получится настроить своих хоккеистов на матч за 3-е место у Ларионова. Финляндии не удалось взять 4-е золото за последние 8 лет, но она может отыграться за прошлый год, когда стала четвертой на ЧМ в Чехии. Последний раз в утешительном матче финны побеждали в 2006-м.

На этом турнире Финляндия играет в активный хоккей, много бросает по воротам соперников. Россия также старается играть первым номером, от себя. Если у хоккеистов остались силы на еще один матч, то игра должна получиться зрелищной. Оба вратаря не отличаются супернадежностью, это тоже намекает на то, голы тут будут. К тому же российская сборная вряд ли выдаст второй сухой матч подряд. БК Winline предлагает коэффициент 1,81 на тотал голов больше 5.

Андрей Санталов

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