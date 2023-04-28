Третьяк высказался о запрете российского флага на чемпионате мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, назвал неправильным запрет на пронос российского и белорусского флагов на чемпионат мира по хоккею в Риге. Он считает, что в запрете виноваты организаторы турнира, сообщает «Матч-ТВ».

Глава организационного комитета рижской части ЧМ‑2023 Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Белоруссии будут запрещены во время турнира.

Чемпионат мира по хоккею в этом году не так популярен у болельщиков, считает Третьяк. Нет сборной России и актуальность следить за другими командами пропадает. Болельщики не едут на матчи и не смотрят их трансляции.