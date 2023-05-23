Хоккеисты Германии разгромили французов и вышли в плей-офф чемпионата мира
Германия победила Францию со счетом 5−0.
ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Германия победила Францию со счетом 5−0.
Сборная Германии разгромила команду Франции в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.
Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу немцев.
Сборная Германии одержала четвертую победу подряд на групповом этапе и с 12 очками занимает четвертое место в группе, гарантировав себе участие в плей-офф. Французы (4 очка) завершают турнир с единственной победой. Также из группы A в плей-офф вышли сборные США, Швеции и Финляндии.