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17:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты Германии разгромили французов и вышли в плей-офф чемпионата мира

Германия победила Францию со счетом 5−0.

ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Германии разгромила команду Франции в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу немцев.

Сборная Германии одержала четвертую победу подряд на групповом этапе и с 12 очками занимает четвертое место в группе, гарантировав себе участие в плей-офф. Французы (4 очка) завершают турнир с единственной победой. Также из группы A в плей-офф вышли сборные США, Швеции и Финляндии.

Германия
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Франция
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