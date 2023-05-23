Хоккеисты Германии разгромили французов и вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборная Германии разгромила команду Франции в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии и Финляндии, и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Встреча группы А, прошедшая в финском Тампере, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу немцев.