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19:46 (мск), источник: Sportmail.ru

МЧМ по хоккею 2025 пройдет в Канаде

Турнир пройдет в провинции Саскачеван в городах Реджайна и Саскатун.

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Источник: IIHF

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет в Канаде, сообщает пресс-служба ИИХФ. Турнир примут города Реджайна и Саскатун в провинции Саскачеван.

Три последних молодежных чемпионата мира по хоккею прошли в Канаде. Дважды турнир принимал Эдмонтон, а прошлый МЧМ прошел в Галифаксе. Следующий МЧМ-2024 пройдет в Швеции, в городе Гетеборг.

Сборная Канады является действующим чемпионом, она на МЧМ-2023 в финале обыграла сборную Чехии.

В последний раз молодежная сборная России выигрывала золото МЧМ в 2011 году в Баффало.

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