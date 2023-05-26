МЧМ по хоккею 2025 пройдет в Канаде

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет в Канаде, сообщает пресс-служба ИИХФ. Турнир примут города Реджайна и Саскатун в провинции Саскачеван.

Три последних молодежных чемпионата мира по хоккею прошли в Канаде. Дважды турнир принимал Эдмонтон, а прошлый МЧМ прошел в Галифаксе. Следующий МЧМ-2024 пройдет в Швеции, в городе Гетеборг.

Сборная Канады является действующим чемпионом, она на МЧМ-2023 в финале обыграла сборную Чехии.