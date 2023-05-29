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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Советский хоккеист назвал ЧМ-2023 «первенством двора»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал итоги чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Белоруссии вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко. Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», — сказал Кожевников.

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Германии (5:2). В матче за третье место борная Латвии одолела сборную США (4:3 ОТ).

Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но соревнования по политическим причинам были перенесены в Ригу и Тампере. Сборная России пропустила мировое первенство второй раз подряд.

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