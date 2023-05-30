В Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии

28 мая завершился чемпионат мира по хоккею, который проходил в Финляндии и Латвии.

На форме латвийской команды во время чемпионата мира присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы. Согласно финским законам, иностранные компании, связанные с азартными играми, на территории страны рекламировать запрещено. Сборная Латвии провела большую часть турнира в Риге, однако полуфинальный матч и встречу за третье место сыграла в Тампере.

Комиссар департамента полиции Финляндии Арто Партанен заявил, что на сборную Латвии по хоккею подали заявление в правоохранительные органы из-за рекламы букмекера.

«Заявление было подано в понедельник. Отчет о предварительном расследовании будет зарегистрирован, и мы рассмотрим этот вопрос. На данный момент ничего не сделано, кроме получения заявления о правонарушении», — приводит слова Партанена Iltalehti.