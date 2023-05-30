Билялетдинов: Россия спокойно могла выиграть ЧМ-2023

Победителем минувшего чемпионата мира стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Германии (5:2). Этот титул стал для «кленовых листьев» 28-м по счету, что позволило им превзойти рекорд сборных СССР и России (27).

«Я не все игры смотрел. Не было интересно, смотрел некоторые. Не буду оценивать, как они проходили. Я думаю, что российская команда играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Это спорт. Могли бы выиграть, могли бы и проиграть. Сборная России всегда показывала хороший хоккей, всегда выступала и завоевывала медали», — сказал Билялетдинов.

68-летний специалист возглавлял сборную России с 2011 по 2014. Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира в 2012 году.