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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Билялетдинов: Россия спокойно могла выиграть ЧМ-2023

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, на какой результат могла претендовать сборная России на чемпионате мира по хоккею 2023 года, если бы ее допустили до турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Победителем минувшего чемпионата мира стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Германии (5:2). Этот титул стал для «кленовых листьев» 28-м по счету, что позволило им превзойти рекорд сборных СССР и России (27).

«Я не все игры смотрел. Не было интересно, смотрел некоторые. Не буду оценивать, как они проходили. Я думаю, что российская команда играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Это спорт. Могли бы выиграть, могли бы и проиграть. Сборная России всегда показывала хороший хоккей, всегда выступала и завоевывала медали», — сказал Билялетдинов.

68-летний специалист возглавлял сборную России с 2011 по 2014. Под его руководством российские хоккеисты стали чемпионами мира в 2012 году.

Последний раз сборная России по хоккею становилась чемпионом мира в 2014 году. После этого российские хоккеисты один раз доходили до финала (2015) и трижды выигрывали в матче за третье место (2016, 2017, 2019).

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