Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Адмирал
35
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Автомобилист
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Б
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Металлург Мг
51
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
ОТ
23
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
2022
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
2022
Швеция U20
Чехия U20
31
2022
Швеция U20
Финляндия U20
01
2022
Канада U20
Чехия U20
52
2022
США U20
Чехия U20
24
2022
Канада U20
Швейцария U20
63
2022
Швеция U20
Латвия U20
21
2022
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Словакии обыграла чехов в первом матче МЧМ по хоккею

В Швеции стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Словакия U20
Чехия U20
Наверх
Источник: Пресс-служба IIHF

Встреча группы B в Гетеборге завершилась со счетом 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) в пользу словаков.

В составе победителей дубль оформил Сервац Петровский (23-я и 56-я минуты), также отличились Петер Репчик (39), который в третьем периоде не реализовал буллит, Самуэль Гонзек (42), Борис Жабка (45) и Максим Штрбак (42). У чехов шайбы забросили Доминик Рымон (2) и Матьяш Шаповалив (52).

В следующем матче команда Словакии 27 декабря сыграет против швейцарцев, сборная Чехии в тот же день встретится с норвежцами.

На 26 декабря запланированы еще три матча. Хозяева турнира, сборная Швеции, встретятся с командой Латвии. Финнам будут противостоять фавориты любого турнира канадцы, а сборной США — норвежцы.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Махачев признан бойцом года по версии ESPN
Норвежцы запретили своим лыжникам ехать на юношескую Олимпиаду....
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь