Сборная Словакии обыграла чехов в первом матче МЧМ по хоккею

Встреча группы B в Гетеборге завершилась со счетом 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) в пользу словаков.

В составе победителей дубль оформил Сервац Петровский (23-я и 56-я минуты), также отличились Петер Репчик (39), который в третьем периоде не реализовал буллит, Самуэль Гонзек (42), Борис Жабка (45) и Максим Штрбак (42). У чехов шайбы забросили Доминик Рымон (2) и Матьяш Шаповалив (52).

В следующем матче команда Словакии 27 декабря сыграет против швейцарцев, сборная Чехии в тот же день встретится с норвежцами.

На 26 декабря запланированы еще три матча. Хозяева турнира, сборная Швеции, встретятся с командой Латвии. Финнам будут противостоять фавориты любого турнира канадцы, а сборной США — норвежцы.