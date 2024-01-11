Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался об отстранении сборных

«ИИХФ не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований. Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира», — приводит ТАСС слова Тардифа.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.