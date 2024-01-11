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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался об отстранении сборных

Люк Тардифф прокомментировал отстранение сборных России и Израиля от международных соревнований.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«ИИХФ не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований. Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира», — приводит ТАСС слова Тардифа.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

Совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. В марте 2023 года ИИХФ продлила отстранение на сезон-2023/24.

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