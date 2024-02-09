Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году
ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Как сообщает Шайба.kz, Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира 2028 года. В заявке представлены два города — Астана и Алматы.
Как сообщает Шайба.kz, Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира 2028 года. В заявке представлены два города — Астана и Алматы.
Помимо Казахстана, пока известно только об одной заявке на проведение чемпионата мира в 2028 году — от Франции.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в Швеции и Дании, ЧМ-2026 — в Швейцарии, а мировое первенство 2027 года — в Германии.
Ближайший чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Встречи будут проходить в двух городах — Праге и Остраве. Казахстан будет выступать в группе B, где встретится с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.
Казахстан еще ни разу не принимал мировое первенство по хоккею с шайбой.