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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году

Как сообщает Шайба.kz, Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира 2028 года. В заявке представлены два города — Астана и Алматы.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Помимо Казахстана, пока известно только об одной заявке на проведение чемпионата мира в 2028 году — от Франции.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Швеции и Дании, ЧМ-2026 — в Швейцарии, а мировое первенство 2027 года — в Германии.

Ближайший чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Встречи будут проходить в двух городах — Праге и Остраве. Казахстан будет выступать в группе B, где встретится с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей.

Казахстан еще ни разу не принимал мировое первенство по хоккею с шайбой.

 Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году
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