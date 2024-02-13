Швеция — о решении ИИХФ: Нас ждет фантастическая весна без России

12 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Беларуси на сезон-2024/25. Председатель Федерации хоккея высказался по поводу данного решения.

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, поскольку нас ждет фантастическая хоккейная весна на играх Beijer, турниром НХЛ четырех наций и большой кульминацией чемпионата мира по хоккею 2025 года в Стокгольме», — приводит слова Андерса Ларссона официальный сайт Федерации хоккея Швеции.