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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава IIHF ответил на письмо игроков молодежной сборной России

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на письмо хоккеистов молодежной сборной России с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионат мира.

Россия U20
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Источник: AFP 2023

Ранее коллективное письмо президенту IIHF Люку Тардифу с требованием вернуть команду на чемпионат мира подписали 17 бывших и действующих игроков молодежной сборной России.

— Молодежная сборная России отправила вам открытое письмо. Какой будет ваша реакция?

— Все опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей IIHF. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила, — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».

В понедельник, 12 февраля, IIHF объявила о решении продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2024/25. Таким образом, сборная России пропустит два ближайших чемпионата мира по хоккею, а российская «молодежка» не сыграет на МЧМ-2025 в Оттаве.

 Глава IIHF ответил на письмо игроков молодежной сборной России
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