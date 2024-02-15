Глава IIHF ответил на письмо игроков молодежной сборной России

— Все опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей IIHF. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила, — приводит слова Тардифа «Матч ТВ».