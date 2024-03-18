Медали чемпионата мира по хоккею будут изготовлены из хрусталя
Организаторы чемпионата мира по хоккею, показали медали из хрусталя, которые вручат призерам соревнований.
Организаторы чемпионата мира по хоккею, показали медали из хрусталя, которые вручат призерам соревнований.
Турнир пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая 2024 года.
«Как и в 2015 году, оргкомитет выбрал оригинальные медали, с отсылкой на чешское мастерство, историю хоккея, эмоции и страну-хозяйку. Дизайн медалей частично определяется регламентом IIHF, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой индивидуальный путь к получению уникальных ценных металлов, для нас было приоритетом выбрать стекло в качестве материала. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись и на игровой форме», — заявил президент организационного комитета чемпионата мира по хоккею Петр Бржиза.
Отмечается, что медали имеют большое значение для Чехии, потому что они указывают на историю хоккея с шайбой и давние местные традиции. Вес медалей составит 250 грамм. Их изготовлением занималась стекольщик Катержина Хандлова.
«Характер материала напоминает лед, а насечки на нем — следы от коньков как символ динамизма и движения», — описывает Хандлова основную авторскую идею.