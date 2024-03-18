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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Медали чемпионата мира по хоккею будут изготовлены из хрусталя

Организаторы чемпионата мира по хоккею, показали медали из хрусталя, которые вручат призерам соревнований.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: IIHF.com

Турнир пройдет в Чехии, в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая 2024 года.

«Как и в 2015 году, оргкомитет выбрал оригинальные медали, с отсылкой на чешское мастерство, историю хоккея, эмоции и страну-хозяйку. Дизайн медалей частично определяется регламентом IIHF, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой индивидуальный путь к получению уникальных ценных металлов, для нас было приоритетом выбрать стекло в качестве материала. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись и на игровой форме», — заявил президент организационного комитета чемпионата мира по хоккею Петр Бржиза.

Отмечается, что медали имеют большое значение для Чехии, потому что они указывают на историю хоккея с шайбой и давние местные традиции. Вес медалей составит 250 грамм. Их изготовлением занималась стекольщик Катержина Хандлова.

«Характер материала напоминает лед, а насечки на нем — следы от коньков как символ динамизма и движения», — описывает Хандлова основную авторскую идею.

 Медали чемпионата мира по хоккею будут изготовлены из хрусталя
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