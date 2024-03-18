Медали чемпионата мира по хоккею будут изготовлены из хрусталя

«Как и в 2015 году, оргкомитет выбрал оригинальные медали, с отсылкой на чешское мастерство, историю хоккея, эмоции и страну-хозяйку. Дизайн медалей частично определяется регламентом IIHF, которого мы должны придерживаться. Однако каждый организатор ищет свой индивидуальный путь к получению уникальных ценных металлов, для нас было приоритетом выбрать стекло в качестве материала. В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись и на игровой форме», — заявил президент организационного комитета чемпионата мира по хоккею Петр Бржиза.