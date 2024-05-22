Плющев: Говорить, что Казахстан мог выйти в плей-офф ЧМ, — что-то на уровне анекдота
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвел итоги выступления сборной Казахстана сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвел итоги выступления сборной Казахстана сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года.
Команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В.
«Казахстанцы выполнили свою задачу, оставшись в высшем дивизионе. Это уже для них хорошо. Другой вопрос, что из года в год мы видим приблизительно одну и ту же картину. Были горячие головы, которые предполагали, могут ли они попасть в плей-офф. Это надо совсем не знать хоккей, не знать ситуацию, которая складывается в европейских, североамериканских командах. На 90% сборная Казахстана сформирована из “Барыса”, который не выходит в плей-офф КХЛ. Говорить о том, что она может попасть в плей-офф чемпионата мира, — это что-то на уровне анекдота», — приводит слова Плющева «Советский спорт».
На групповом этапе сборная Казахстана обыграла Францию (3:1) и Польшу (3:1). Также команда потерпела поражения от Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8) и США (1:10).
Ранее определились все участники плей-офф. В четвертьфинале сыграют Швеция — Финляндия, Канада — Словакия, Швейцария — Германия и США — Чехия. Поединки за выход в полуфинал мирового первенства состоятся 23 мая.
Владимир Плющев возглавлял сборную России с 2002 по 2003 год. Молодежная сборная страны под его руководством в январе 2002 года выиграла золотые медали чемпионата мира. В 2013 году Плющев привел сборную Казахстана к серебряным медалям на Универсиаде в Италии.