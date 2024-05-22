Плющев: Говорить, что Казахстан мог выйти в плей-офф ЧМ, — что-то на уровне анекдота

«Казахстанцы выполнили свою задачу, оставшись в высшем дивизионе. Это уже для них хорошо. Другой вопрос, что из года в год мы видим приблизительно одну и ту же картину. Были горячие головы, которые предполагали, могут ли они попасть в плей-офф. Это надо совсем не знать хоккей, не знать ситуацию, которая складывается в европейских, североамериканских командах. На 90% сборная Казахстана сформирована из “Барыса”, который не выходит в плей-офф КХЛ. Говорить о том, что она может попасть в плей-офф чемпионата мира, — это что-то на уровне анекдота», — приводит слова Плющева «Советский спорт».