Система рейтинга ИИХФ может быть изменена из-за сборной России

«Это кажется немного забавным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Сейчас мы обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Когда мы принимали решение о том, чтобы “заморозить” положение России в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в данном рейтинге или потерей очков.



Мы подумаем, насколько это положение дел справедливо для других стран. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимания на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не надо. Однако такие курьезные ситуации могут возникать и далее. Думаю, на следующих заседаниях ИИХФ мы обсудим вопрос о рейтинговых очках, которые набрала Россия», — сказал Хиетанен.