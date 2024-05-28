Система рейтинга ИИХФ может быть изменена из-за сборной России
Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен заявил, что систему рейтинга сборных может быть пересмотрена из-за ситуации со сборной России. Об этом сообщает Yle.
Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен заявил, что систему рейтинга сборных может быть пересмотрена из-за ситуации со сборной России. Об этом сообщает Yle.
В последней версии рейтинга ИИХФ сборная России поднялась на вторую строчку, не сыграв ни одного матча. После отстранения от международных турниров в 2022 году очки сборной России в рейтинге были «заморожены».
«Это кажется немного забавным. Правильно ли, что Россия по-прежнему получает заработанные когда-то очки? Сейчас мы обсуждаем, как с этим бороться в будущем. Когда мы принимали решение о том, чтобы “заморозить” положение России в рейтинге, мы не хотели наказывать их понижением в данном рейтинге или потерей очков.
Мы подумаем, насколько это положение дел справедливо для других стран. Рейтинговая система хороша, если не обращать внимания на странности, связанные с Россией. Саму систему менять не надо. Однако такие курьезные ситуации могут возникать и далее. Думаю, на следующих заседаниях ИИХФ мы обсудим вопрос о рейтинговых очках, которые набрала Россия», — сказал Хиетанен.
Сборная Канады продолжает возглавлять рейтинг ИИХФ, имея в активе 4100 рейтинговых баллов. Россия с 4065 очками располагается на второй строчке. Если на следующем ЧМ Канада вновь останется без медалей, то при сохранении нынешней системы сборная России возглавит рейтинг ИИХФ.