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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Канада, Финляндия и Швеция попали в одну группу на ЧМ по хоккею

Сборные Канады, Швеции и Финляндии сыграют в одной группе на чемпионате мира по хоккею 2025 года, который пройдет в Швеции и Дании, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Казахстан
Канада
Швеция
ФинляндияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Турнир пройдет в Стокгольме и дастоком Херинге с 9 по 25 мая 2025 года. Матчи первой группы, два четвертьфинала, полуфиналы, игры за бронзу и золото примет Стокгольм, а игры второй группы и два четвертьфинала примет Хернинг.

Команды распределили опираясь на обновленный мировой рейтинг и с учетом пожеланий оргкомитета чемпионата мира 2025 года.

Группа А (Стокгольм): Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Латвия, Словакия, Словения, Швеция;

Группа В (Хернинг): Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Казахстан, Норвегия, Швейцария, США.

На прошедшем в Праге и Остраве чемпионате мира триумфатором стала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

Ранее Сборная России поднялась на второе место в мировом рейтинге, несмотря на отстранение от международных турниров. Национальная команда России обошла Финляндию, благодаря «заморозке» очков. Позднее член совета IIHF Хейкки Хиетанен заявил, что систему рейтинга сборных могут пересмотреть из-за ситуации россиянами.

В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года.

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