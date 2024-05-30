Канада, Финляндия и Швеция попали в одну группу на ЧМ по хоккею

Турнир пройдет в Стокгольме и дастоком Херинге с 9 по 25 мая 2025 года. Матчи первой группы, два четвертьфинала, полуфиналы, игры за бронзу и золото примет Стокгольм, а игры второй группы и два четвертьфинала примет Хернинг.

Команды распределили опираясь на обновленный мировой рейтинг и с учетом пожеланий оргкомитета чемпионата мира 2025 года.

Группа А (Стокгольм): Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Латвия, Словакия, Словения, Швеция;

Группа В (Хернинг): Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Казахстан, Норвегия, Швейцария, США.

На прошедшем в Праге и Остраве чемпионате мира триумфатором стала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

Ранее Сборная России поднялась на второе место в мировом рейтинге, несмотря на отстранение от международных турниров. Национальная команда России обошла Финляндию, благодаря «заморозке» очков. Позднее член совета IIHF Хейкки Хиетанен заявил, что систему рейтинга сборных могут пересмотреть из-за ситуации россиянами.