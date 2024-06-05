Фетисов: Ситуация с местом России в рейтинге ИИХФ не заслуживает обсуждения

27 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала обновленную версию рейтинга сборных, в котором команда России поднялась с третьей на вторую строчку. Рейтинг вызвал критику большого количества заубежных специалистов, в частности, бывший вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола выразил недовольство тем, что сборная России, отстраненная от международных соревнований последние два года опередила Финляндию.

«Это бессмысленная история, трата времени на все это. Пускай возмущаются дальше. По большому счету, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В свое время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы», — заявил Вячемлав Фетисов.