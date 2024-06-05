Фетисов: Ситуация с местом России в рейтинге ИИХФ не заслуживает обсуждения
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о критике рейтинга национальных команд.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о критике рейтинга национальных команд.
27 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала обновленную версию рейтинга сборных, в котором команда России поднялась с третьей на вторую строчку. Рейтинг вызвал критику большого количества заубежных специалистов, в частности, бывший вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола выразил недовольство тем, что сборная России, отстраненная от международных соревнований последние два года опередила Финляндию.
«Это бессмысленная история, трата времени на все это. Пускай возмущаются дальше. По большому счету, эти рейтинги ни на что не влияют. Не понимаю, зачем вообще это обсуждается. В свое время не было никаких рейтингов, думаю, в Национальной хоккейной лиге их тоже нет. Что они опять придумали, это их проблемы», — заявил Вячемлав Фетисов.
Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что координационный комитет организации внесет предложения по изменению правил начисления очков, совет примет решение до августа.
Вячеславу Фетисову 65 лет, с 2016 года он является депутатом Государственной Думы. Фетисов — двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве помощника главного тренера).