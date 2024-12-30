Сборная США проиграла Финляндии на МЧМ-2025

В группе А встретились США U20 и Финляндия U20 (3:4 ОТ). Игроки финской команды открыли счет на 10-й минуте, США удалось сравнять и выйти вперед уже к началу второго периода. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. На второй минуте дополнительного времени сборная Финляндии поставила точку в этой встрече благодаря голу Туомаса Уронена.