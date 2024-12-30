Сборная США проиграла Финляндии на МЧМ-2025

В группе А встретились США U20 и Финляндия U20 (3:4 ОТ). Игроки финской команды открыли счет на 10-й минуте, США удалось сравнять и выйти вперед уже к началу второго периода. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. На второй минуте дополнительного времени сборная Финляндии поставила точку в этой встрече благодаря голу Туомаса Уронена.
Второй матч группы А прошел между командами Канады U20 и Германии U20 (3:0). Игроки сборной Канады забили первый гол в большинстве на 10-й минуте встречи. Счет 1:0 сохранялся до 55-й минуты. Вторая и третья шайбы в ворота сборной Германии были заброшены Кейденом Прайсом и Мэтью Катафордом.
В группе В Швеция U20 одолела Швейцарию U20 со счётом 7:5. Вплоть до 50-й минуты матча Швейцария проигрывала со счетом 2:7. За последние десять минут основного времени встречи швейцарцы смогли трижды реализовать большинство, но этого не хватило для победы.
Второй матч группы В между Чехией U20 и Словакией U20 завершился в пользу чехов — 4:2. Игрокам Словакии только дважды удалось забить в ворота соперников, чешская команда вела по счету по ходу всей встречи.
Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.