Сборная Канады сенсационно вылетела с домашнего МЧМ-2025

У чехов заброшенными шайбами отметились Петр Сикора (1'), Якуб Штанцль (13'), Эдуард Шале (20') и Адам Ехо (60'). У канадцев забивали Таннер Хоу (11'), Портер Мартон (38') и Брэдли Надо (56').
Канадцы второй год подряд уступают чехам на стадии четвертьфинала МЧМ. Год назад встреча между этими командами в шведском Гетеборге закончилась победой Чехии со счетом 3:2.
Впервые в истории канадская молодежка проиграла на домашнем МЧМ три из пяти матчей. Ранее «кленовые» на групповом этапе уступили Латвии (2:3 Б) и США (1:4). В пяти матчах канадцы забросили всего 13 шайб, что является их худшим результатом с 1998 года.
В других четвертьфинальных матчах Швеция обыграла Латвию (3:2), Финляндия победила Словакию (5:3), а США разгромили Швейцарию (7:2). В полуфиналах шведы сыграют с финнами, а американцы — с чехами. Матчи пройдут в ночь с 4 на 5 января.