Сборная Канады сенсационно вылетела с домашнего МЧМ-2025

Впервые в истории канадская молодежка проиграла на домашнем МЧМ три из пяти матчей. Ранее «кленовые» на групповом этапе уступили Латвии (2:3 Б) и США (1:4). В пяти матчах канадцы забросили всего 13 шайб, что является их худшим результатом с 1998 года.