НХЛ планирует провести Кубок мира без участия IIHF

Всего Кубок мира проводился три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. Его предшественником был «Кубок Канады». В 1996 году победу одержала сборная США. Другие два турнира выиграла сборная Канады.



В 2008 году НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ договорились о возобновлении Кубка мира. Его проведение планировалось в 2011 году. Также в дальнейшем собирались проводить турнир каждые четыре года. Из-за неопределенности с подписанием нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков следующий розыгрыш Кубка мира мог состояться не ранее 2012 года.



В итоге турнир провели в сентябре 2016 года. Сборная России дошла до полуфинала соревнований, где уступила канадцам. Спустя четыре года турнир не состоялся из-за возможного досрочного расторжения коллективного соглашения осенью 2019 года. Позже планировалось проведение турнира в феврале 2024 года, однако 11 ноября 2022 года руководство лиги объявило о переносе Кубка мира предварительно на февраль 2025 года.