Губерниев — о решении ИИХФ: а кто ожидал иного?

«ИИХФ никуда нас не вернуло, а кто что ожидал? Там было понятно, что нас никуда не вернут. Чемпионат мира по хоккею по-прежнему без нас, уже четвертый. Но здесь не надо путать возможное наше участие в олимпийском турнире хоккейном. Представляете, какие это деньги, интерес, НХЛ играет. Я думаю, оргкомитет посчитает возможные плюсы и бонусы с учетом возможного нашего участия. Не надо путать ИИХФ, где мгла и темень, и возможное олимпийское просветление, но не будем забывать, что самая большая темень и мгла ночью перед рассветом», — сказал Губерниев в своем телеграм-канале.