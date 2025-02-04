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Губерниев — о решении ИИХФ: а кто ожидал иного?

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ИИХФ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«ИИХФ никуда нас не вернуло, а кто что ожидал? Там было понятно, что нас никуда не вернут. Чемпионат мира по хоккею по-прежнему без нас, уже четвертый. Но здесь не надо путать возможное наше участие в олимпийском турнире хоккейном. Представляете, какие это деньги, интерес, НХЛ играет. Я думаю, оргкомитет посчитает возможные плюсы и бонусы с учетом возможного нашего участия. Не надо путать ИИХФ, где мгла и темень, и возможное олимпийское просветление, но не будем забывать, что самая большая темень и мгла ночью перед рассветом», — сказал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года, об этом сообщила Федерация хоккея России (ФХР). 2—4 февраля в Швейцарии проходит заседание совета ИИХФ, на котором обсуждается вопрос допуска российских команд к международным турнирам.

Согласно уставу ИИХФ есть еще две возможности вернуть Россию на молодежный чемпионат мира или Олимпийские игры — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.

На чемпионатах мира Россия не принимает участие с 2022 года.