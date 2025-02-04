Фетисов: Мы вернемся с флагом и гимном, России подачки не нужны

ФХР сможет оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Решение об участии россиян в олимпийских играх 2026 году примет МОК. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал издевательством решение Международной федерации хоккея продлить отстранение сборной России.
«Мы постоянно говорим, что ждать от них каких-то разумных решений — это бессмысленное дело, не знаю, какие там усилия приняла ФХР. Сейчас безопасность, завтра будет еще что-то. Считаю, что для хоккея возвращение должно быть совершенно понятным: флаг, гимн, герб на груди. Сборная страны — это символ традиций, побед и всего, что связано с великими именами», — приводит слова Фетисова ТАСС.
«Решение IIHF можно оспорить? Думаю, не нужно обольщаться. Судиться с кем, зачем? Считаю, что в сегодняшней ситуации, в которой мы живем, рассчитывать на подачки, распускать слюни по поводу очередного решения не стоит. Они же просто издеваются над нами, это надо было понять. По большому счету, это позор», — добавил Фетисов.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.