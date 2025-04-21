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Сборная США в 11-й раз стала победителем женского ЧМ по хоккею

Женская сборная США обыграла Канаду (4:3 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Решающую шайбу на 18-й минуте овертайма забросила Тесса Джанеке.

Американки выиграли на турнире все семь матчей с общим счетом 27:6.

Бронзовые медали турнира достались сборной Финляндии, которая в матче за третье место одержала победу над командой Чехии (4:3 ОТ).

Сборная США в 11-й раз выиграла женский чемпионат мира. Последний раз американские хоккеистки побеждали на турнире в 2023 году. По количеству титулов они занимают второе место, уступая только канадкам (13).

Капитан сборной США Хилари Найт установила историческое достижение, став первой в истории женского хоккея десятикратной чемпионкой мира. 35-летняя хоккеистка выступает за национальную команду с 2007 года.

Следующий женский чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде.