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Сборная России возглавила рейтинг Международной федерации хоккея

В обновленном релизе рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ) Россия обошла сборные Канады, Швейцарии и США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мае в шведском Стокгольме и датском Хернинге прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная США стала чемпионом мира впервые с 1960 года, серебро у Швейцарии, бронза — у сборной Швеции.

Перед началом чемпионата мира сборная России занимала в рейтинге второе место после канадцев. По решению ИИХФ, несмотря на отстранение, россияне по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, поскольку на момент отстранения сборная России занимала третье место в рейтинге.

Из-за раннего вылета канадцы получили 1460 очков. И с учетом результатов команды за четырехлетний цикл опустились на четвертое место, поскольку в обновленном рейтинге не будет учитываться золото чемпионата мира 2021 года.

Топ-10 рейтинга Международной федерации хоккея:

  1. Россия — 4030 очков.
  2. США — 3985.
  3. Швейцария — 3975.
  4. Канада — 3935.
  5. Швеция — 3915.
  6. Чехия — 3860.
  7. Финляндия — 3780.
  8. Германия — 3710.
  9. Дания — 3625.
  10. Словакия — 3595.

Сборная России после отстранения не указывается в основном рейтинге. ИИХФ публикует рейтинги России и Беларуси (3205, 16-е место) отдельно из-за отстранения от турниров. Белоруссия ежегодно получает 1240 очков.