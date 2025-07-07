Сборная России возглавила рейтинг Международной федерации хоккея

В мае в шведском Стокгольме и датском Хернинге прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой. Сборная США стала чемпионом мира впервые с 1960 года, серебро у Швейцарии, бронза — у сборной Швеции.
Перед началом чемпионата мира сборная России занимала в рейтинге второе место после канадцев. По решению ИИХФ, несмотря на отстранение, россияне по итогам чемпионата мира ежегодно получают 1 520 очков как бронзовый призер турнира, поскольку на момент отстранения сборная России занимала третье место в рейтинге.
Из-за раннего вылета канадцы получили 1460 очков. И с учетом результатов команды за четырехлетний цикл опустились на четвертое место, поскольку в обновленном рейтинге не будет учитываться золото чемпионата мира 2021 года.
Топ-10 рейтинга Международной федерации хоккея:
- Россия — 4030 очков.
- США — 3985.
- Швейцария — 3975.
- Канада — 3935.
- Швеция — 3915.
- Чехия — 3860.
- Финляндия — 3780.
- Германия — 3710.
- Дания — 3625.
- Словакия — 3595.
Сборная России после отстранения не указывается в основном рейтинге. ИИХФ публикует рейтинги России и Беларуси (3205, 16-е место) отдельно из-за отстранения от турниров. Белоруссия ежегодно получает 1240 очков.