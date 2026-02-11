Дегтярев считает, что хоккеистов из России допустят до турниров через год

Напомним, российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белоруссов до турниров с флагом и гимном на юношеском уровне, однако ИИХФ ее прислушалась к данной рекомендации, в отличие от некоторых других видов спорта: волейбол, фехтование, шахматы, объединенный мир борьбы, тяжелая атлетика, керлинг, бейсбол и софтбол, конный спорт, пятиборье, водные лыжи и вейкбординг, хоккей на траве, шахматы, плавание.