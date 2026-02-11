Дегтярев считает, что хоккеистов из России допустят до турниров через год

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, почему с Международной федерацией хоккея сложнее всего договориться о допуске.
«Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», — сказал Дегтярев в прямом эфире «Центрального телеканала».
Напомним, российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белоруссов до турниров с флагом и гимном на юношеском уровне, однако ИИХФ ее прислушалась к данной рекомендации, в отличие от некоторых других видов спорта: волейбол, фехтование, шахматы, объединенный мир борьбы, тяжелая атлетика, керлинг, бейсбол и софтбол, конный спорт, пятиборье, водные лыжи и вейкбординг, хоккей на траве, шахматы, плавание.