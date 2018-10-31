Сталлоне подарили хоккейный свитер сборной Белоруссии
Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров встретился с известным актером и режиссером Сильвестром Сталлоне.
Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров встретился с известным актером и режиссером Сильвестром Сталлоне.
Знаменитый американец сейчас находится в Софии, где снимается в фильме «Рэмбо 5». Сталлоне получил в подарок именной хоккейный свитер сборной Белоруссии с 77-м номером. В ответ Слай подарил футболку с символикой «Рэмбо».
Фильм «Рэмбо 5» планируется к выходу в прокат в конце 2019 года.
Алексей Иванов