Сталлоне подарили хоккейный свитер сборной Белоруссии

Знаменитый американец сейчас находится в Софии, где снимается в фильме «Рэмбо 5». Сталлоне получил в подарок именной хоккейный свитер сборной Белоруссии с 77-м номером. В ответ Слай подарил футболку с символикой «Рэмбо».