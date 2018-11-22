Главный секс-символ женского хоккея в России. Анна Пругова — о себе и профессии вратаря

Источник: Instagram Анны Пруговой

— Я на матч «Амура» пришла — и заболела этим. Причем вообще идти не собиралась. Маме билеты дали, а мы с папой говорили: «Зачем идти на хоккей?». Нет, по телевизору я и раньше смотрела — но это не то. А тут, когда пришла, просто влюбилась! Я даже не смотрела на полевых игроков. Вратарь — вот это да! Последний рубеж! Это затягивает… Быть спасением для всех -непередаваемое ощущение! («МК», февраль 2010 года)

— В преддверии 8 марта мне папа сделал подарок, купил вратарскую форму — такую, из конского волоса, в которой еще Владислав Третьяк играл. По бразильской системе поставил меня дома напротив окна (а жили мы на первом этаже) и начал мне накидывать шайбы. Это было мое боевое крещение.(ЖХЛ, сентябрь 2018 года)

— У многих почему-то стереотип, что хоккей — не женский вид спорта. Я начинала с девочками, но спасибо моему первому тренеру, она в нужный момент сказала: «Хочешь пойти к мальчикам, чтобы расти дальше?». Я, конечно же, согласилась: у ребят скорости выше, сил больше. Быть такими же, как они, ни в чем не уступать — это закаляет. Мне было на тот момент 11 лет. Когда я первый раз прошла мимо раздевалки: «О, девчонка, да еще и вратарь, да чего она сможет?». Это задело меня внутри, и я сказала себе: «Любой ценой буду с ними на равных». Буквально месяца через два я стала одним из вратарей-лидеров. Спорт закалил характер, благодаря спорту я такая, какая есть сейчас.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59701255&id=456239164&hash=f149214f86297b65&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Поначалу так больно было. Щитки-то действительно старые — на них все колени голые были. В школу в юбках ходить не могла из-за синяков, только в брюках. Мама возмущалась, а я терпела. Даже сейчас вспоминаю, как все болело. Но хотелось играть только больше и больше. Вратарю ведь столько всего уметь надо — и растяжка, и мускулатура, и катание, и даже знание геометрии, чтобы отскоки рассчитывать. («Спорт-Экспресс», февраль 2014 года)

— Во вратарской форме всё грамотно распределено, вес равномерно ложится. Иногда чувствую себя в форме комфортнее, чем без нее. Если шайба попадает в незащищенное место, бывает неприятно. Но в порыве игры этого не замечаешь. Лишь потом обнаруживаешь после матча синяки. И думаешь: а что это было? Бывает, что в игре кто-то на тебя сядет, потом растяжение будет. Но всем вратарям это знакомо. Хоккей — жесткий вид спорта. («Чемпионат.com», апрель 2012 года)

— Когда была маленькой, я одевалась черепашкой-ниндзя. Брала большой тазик, приматывала атласной лентой к себе и ходила по дому. Папа мне даже на работе чаки сделал. Такое, буйное было детство. (ЖХЛ, декабрь 2017 года)

— Хоккей — это быстрые шахматы, тут доли секунды: если успел переместиться, ты выиграл позицию, не успел — всё, тебя наказали. На льду я забываюсь. Если есть личные проблемы, если что-то тревожит, умею абстрагироваться. На льду я совсем другой человек, зверек: лишь бы поймать эту шайбу. Всегда отсчитываешь, когда закончится время. Для выигрывающей команды последние две минуты и так долго длятся, но именно последние две секунды, всплеск эмоций — это нечто непередаваемое.

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— С мужским хоккеем нас сравнивать нельзя. В женском зарплаты в пределах ста тысяч рублей в месяц. Это самые максимальные. А вот на сборах мы гораздо больше времени проводим. Да и в самоотдаче тоже не уступим. («Советский спорт», июнь 2015 года)

— Я считаю, все зависит от самой себя: если захочешь, то можешь быть лучше канадок и американок. И никто не будет помехой. Главное — работать. С ними можно и нужно играть. («Чемпионат.com», апрель 2012 года)

— Отчетливо помню, как смотрела в 2006-м Олимпиаду в Турине, у меня была мечта оказаться там. И вот буквально через 4 года я в Ванкувере. Вся Олимпиада проходила в эйфории. Знала, что американки — монстры в хоккее (о поражении 0:13 от США — прим.), на тот момент было больно. Для меня обиднее всего, когда я больше ничем не могу помочь команде. Психологически это пережить, не сдаться, хотя вроде еще юная девчонка, найти в себе силы, не расплакаться, мол, не хочу больше играть. Нет, надо идти дальше. Это всегда подстегивало меня. Главное, я сделала правильные выводы, больше стараюсь таких ошибок не допускать.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59701255&id=456239165&hash=ceb0e63267640dc3&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть много вещей, которым всегда хотелось научиться: на данный момент в приоритете — английский, хотелось бы научиться кататься на байке, на том же тракторе интересно попробовать — еще ни разу в жизни не пробовала. С парашютом было бы интересно прыгнуть, но из-за профессии — нет, безопасность превыше всего. Слабости, наверное, у каждого есть. Сладкое люблю, много кофе пить. (ЖХЛ, декабрь 2017 года)

— Мешает ли мне звание секс-символа российского хоккея? Нет. Наверное, наоборот, дает определенный стимул развиваться и быть лучше. Приятно, когда люди тебя узнают, поддерживают, это заставляет тебя стараться играть лучше, выглядеть лучше.

Красивых девчонок у нас много. Приятно, что мне уделяется такое внимание, но помимо меня есть много-много девчонок, которые так же заслуживают внимания со стороны прессы и болельщиков. Никакой зависти между девочками нет. Стёкла в коньки никто не насыплет.

Поняла, что стала знаменитой, после того, как снялась в рекламе женской сборной России по хоккею. Была фотосессия в купальниках, нас было четыре девушки, и в итоге как-то больше внимания все обратили на меня. Наверное, во многом благодаря таким фотосессиям у нас в стране знают, что в России есть женский хоккей. (радио «Спорт FM», июнь 2016 года)

Анна Пругова— двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, пятикратная чемпионка России. В 16 лет она была самой молодой хоккеисткой сборной России на Олимпиаде в Ванкувере.