В Швеции игроки вышли тренироваться на льду в заливе Балтийского моря
Новый уровень.
Новый уровень.
Шведская команда «Лулео» провела необычную тренировку на открытом воздухе. Игроки катались на льду в Ботническом заливе Балтийского моря.
В НХЛ такие тренировки иногда проводятся в парках на замерзших прудах, в России команды периодически приезжают на стадионы, где играют в хоккей с мячом, но, кажется, в Швеции первыми провели раскатку на льду залива.
«Лулео» выступает в главной лиге Швеции SHL, команда сейчас идет на первом месте в чемпионате.
Алексей Иванов