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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Швеции игроки вышли тренироваться на льду в заливе Балтийского моря

Новый уровень.

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Источник: РИА "Новости"

Шведская команда «Лулео» провела необычную тренировку на открытом воздухе. Игроки катались на льду в Ботническом заливе Балтийского моря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НХЛ такие тренировки иногда проводятся в парках на замерзших прудах, в России команды периодически приезжают на стадионы, где играют в хоккей с мячом, но, кажется, в Швеции первыми провели раскатку на льду залива.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лулео» выступает в главной лиге Швеции SHL, команда сейчас идет на первом месте в чемпионате.

Алексей Иванов

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