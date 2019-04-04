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18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею

4 апреля в финском Эспоо стартует чемпионат мира по хоккею среди женщин.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Сборная России свой первый матч на турнире проведет 5 апреля и сыграет с командой Швейцарии. В преддверии начала выступлений россиянок на мировом первенстве, знакомим болельщиков с командой.

Также на групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с Финляндией (6 апреля), Канадой (8 апреля) и США (9 апреля). Финал мирового первенства пройдет 14 апреля.

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