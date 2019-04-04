Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
4 апреля в финском Эспоо стартует чемпионат мира по хоккею среди женщин.
4 апреля в финском Эспоо стартует чемпионат мира по хоккею среди женщин.
Сборная России свой первый матч на турнире проведет 5 апреля и сыграет с командой Швейцарии. В преддверии начала выступлений россиянок на мировом первенстве, знакомим болельщиков с командой.
Также на групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с Финляндией (6 апреля), Канадой (8 апреля) и США (9 апреля). Финал мирового первенства пройдет 14 апреля.