Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
5.04
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.04
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.04
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
5.04
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго БлэкхоксБ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс1
Оттава Сенаторз4
Все события
Фоторепортажи
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
15Юлии Ефимовой — 27
15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший хоккеист с протезом вместо ноги снова встал на коньки

Удивительная история из США.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

До 26 лет Крэйг Каннингем играл в фарм-клубе «Аризоны», иногда вызывался в основную команду, но мечтал играть в НХЛ постоянно.

Все изменилось 19 ноября 2016 года. В матче за «Таксон» в АХЛ Крэйг упал без сознания после того, как прозвучал национальный гимн. С хоккеистом случился сердечный приступ. Врачи спасли его жизнь, но часть левой ноги пришлось ампутировать.

Каннингем распрощался с мечтой об игре в хоккей, но не расстался с этим видом спорта. «Аризона» предложила ему работу скаута.

Спустя два с небольшим года Крэйг снова катается на коньках благодаря специальному протезу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Надо сказать, что выходил на лед он и раньше, но полноценным катанием это не назовешь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь же Крэйг может выполнять разные элементы на льду, включая катание спиной вперед, хотя и не на том уровне, на котором он привык. В обычной жизни протез помогает ему свободно передвигаться и гулять, например, с дочкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каннингем на этом не останавливается. Крэйг тренируется на стадионе, бегая под присмотром тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый раз, когда я вспоминаю о том, что не могу больше играть, думаю, насколько мне повезло, что не лежу под землей. Я играл в хоккей с 4 лет, с этим тяжело смириться, но если нужно принести такую жертву, чтобы жить, то надо это принять», — рассказывал Крэйг ESPN в 2017 году.

Алексей Иванов

Почему лучшие футбольные клубы не ведут борьбу за Кубок России
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Стало известно состояние Роналду после травмы
СМИ: Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в «Реал»
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь