Бывший хоккеист с протезом вместо ноги снова встал на коньки
Удивительная история из США.
Удивительная история из США.
До 26 лет Крэйг Каннингем играл в
Все изменилось 19 ноября 2016 года. В матче за «Таксон» в АХЛ Крэйг упал без сознания после того, как прозвучал национальный гимн. С хоккеистом случился сердечный приступ. Врачи спасли его жизнь, но часть левой ноги пришлось ампутировать.
Каннингем распрощался с мечтой об игре в хоккей, но не расстался с этим видом спорта. «Аризона» предложила ему работу скаута.
Спустя два с небольшим года Крэйг снова катается на коньках благодаря специальному протезу.
Надо сказать, что выходил на лед он и раньше, но полноценным катанием это не назовешь.
Теперь же Крэйг может выполнять разные элементы на льду, включая катание спиной вперед, хотя и не на том уровне, на котором он привык. В обычной жизни протез помогает ему свободно передвигаться и гулять, например, с дочкой.
Каннингем на этом не останавливается. Крэйг тренируется на стадионе, бегая под присмотром тренера.
«Каждый раз, когда я вспоминаю о том, что не могу больше играть, думаю, насколько мне повезло, что не лежу под землей. Я играл в хоккей с 4 лет, с этим тяжело смириться, но если нужно принести такую жертву, чтобы жить, то надо это принять», — рассказывал Крэйг ESPN в 2017 году.
Алексей Иванов