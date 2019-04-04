В Англии хоккеист забил финтом Кучерова (видео)

Источник: РИА "Новости"

Форвард английского клуба «Гилфорд» Джейми Крукс красиво реализовал буллит в матче с шотланским «Данди» в Британской элитной хоккейной лиге.



27-летний Крукс исполнил финт Никиты Кучерова, обманув вратаря.

На гол Крукса обратили внимание в Канаде, канал TSN показал его в своих соцсетях.



«Ну, Джейми родом из Канады, так что логично, что его гол стал известен в этой стране», — отметил твиттер «Гилфорда».