В Англии хоккеист забил финтом Кучерова (видео)
И прославился на весь хоккейный мир.
И прославился на весь хоккейный мир.
Форвард английского клуба «Гилфорд» Джейми Крукс красиво реализовал буллит в матче с шотланским «Данди» в Британской элитной хоккейной лиге.
27-летний Крукс исполнил финт Никиты Кучерова, обманув вратаря.
На гол Крукса обратили внимание в Канаде, канал TSN показал его в своих соцсетях.
«Ну, Джейми родом из Канады, так что логично, что его гол стал известен в этой стране», — отметил твиттер «Гилфорда».
Крукс играл в Западной юниорской лиге и университетской лиге Канады, после чего переехал в Англию. В этом сезоне у него 34 очка (15+19) в 53 матчах.
Алексей Иванов