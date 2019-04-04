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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии хоккеист забил финтом Кучерова (видео)

И прославился на весь хоккейный мир.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард английского клуба «Гилфорд» Джейми Крукс красиво реализовал буллит в матче с шотланским «Данди» в Британской элитной хоккейной лиге.

27-летний Крукс исполнил финт Никиты Кучерова, обманув вратаря.

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На гол Крукса обратили внимание в Канаде, канал TSN показал его в своих соцсетях.

«Ну, Джейми родом из Канады, так что логично, что его гол стал известен в этой стране», — отметил твиттер «Гилфорда».

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Крукс играл в Западной юниорской лиге и университетской лиге Канады, после чего переехал в Англию. В этом сезоне у него 34 очка (15+19) в 53 матчах.

Алексей Иванов

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