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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

18-летний хоккеист забил гол финтом из лакросса (видео)

Иногда это называют «финт Гранлунда».

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Американский форвард «Гамильтона» Артур Калиев красиво забросил шайбу в матче Юниорской лиги онтарио с «Бэрри». 18-летний нападающий поднял шайбу на крюк и отправил ее в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой прием иногда называют «финт Гранлунда» — финн Микаэль Гранлунд забил так сборной России на ЧМ-2011, хотя такие шайбы забрасывались и до него.

Калиев родился в Ташкенте, а когда ему было два года, вместе с семьей переехал в США. Сейчас у хоккеиста американское гражданство, в этом году его во втором раунде задрафтовал «Лос-Анджелес».

По манере игры Калиева сравнивают с Александром Овечкиным — в прошлом сезоне он забил 51 гол в 67 матчах Юниорской лиги Онтарио.

Алексей Иванов

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