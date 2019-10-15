18-летний хоккеист забил гол финтом из лакросса (видео)

Такой прием иногда называют «финт Гранлунда» — финн Микаэль Гранлунд забил так сборной России на ЧМ-2011, хотя такие шайбы забрасывались и до него.



Калиев родился в Ташкенте, а когда ему было два года, вместе с семьей переехал в США. Сейчас у хоккеиста американское гражданство, в этом году его во втором раунде задрафтовал «Лос-Анджелес».



По манере игры Калиева сравнивают с Александром Овечкиным — в прошлом сезоне он забил 51 гол в 67 матчах Юниорской лиги Онтарио.



Алексей Иванов