Хоккеист поменял шайбу на конфету (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Защитник «Утики» Джош Тевес совершил один из самых необычных обменов в хоккее. Перед матчем 24-летний хоккеист подарил маленькой болельщице шайбу, но попросил за это конфету из ее набора на Хэллоуин.
«Сразу было ясно, что это выгодная сделка. Спасибо за конфету!» — написал хоккеист в твиттере.
Еще одна болельщица пришла на матч с плакатом для вратаря Майкла Дипьетро.
«Проехала 464 км, чтобы увидеть, как играет Мики!».
«Утика» является
Алексей Иванов