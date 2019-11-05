Хоккеист поменял шайбу на конфету (видео)

Защитник «Утики» Джош Тевес совершил один из самых необычных обменов в хоккее. Перед матчем 24-летний хоккеист подарил маленькой болельщице шайбу, но попросил за это конфету из ее набора на Хэллоуин.



«Сразу было ясно, что это выгодная сделка. Спасибо за конфету!» — написал хоккеист в твиттере.