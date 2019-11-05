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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист поменял шайбу на конфету (видео)

Милота дня.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Утики» Джош Тевес совершил один из самых необычных обменов в хоккее. Перед матчем 24-летний хоккеист подарил маленькой болельщице шайбу, но попросил за это конфету из ее набора на Хэллоуин.

«Сразу было ясно, что это выгодная сделка. Спасибо за конфету!» — написал хоккеист в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна болельщица пришла на матч с плакатом для вратаря Майкла Дипьетро.

«Проехала 464 км, чтобы увидеть, как играет Мики!».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Утика» является фан-клубом «Ванкувера» в АХЛ. После 10 матчей команда идет на 3-м месте в Восточной конференции.

Алексей Иванов

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