В Канаде хоккеист полез драться с болельщиком на трибуне (видео)
Сейчас такие сцены — редкость.
Сейчас такие сцены — редкость.
В одной из низших хоккейных лиг Канады хоккеист сцепился с болельщиком на трибуне. Защитник «Жонкьера» Джонатан Диаби находился на скамейке штрафников, когда по неизвестной пока причине начал выяснять отношения с фанатом «Нозерн Ойлерс». Хоккеист попытался нанести несколько ударов по оппоненту, но не попал по нему.
Североамериканская хоккейная лига, в которой играют команды из провинции Квебек, дисквалифицировала Диаби на 10 матчей.
В прошлом сезоне в матче с этим же соперником Диаби и его семью оскорбляли с трибун на расовой почве.
Алексей Иванов