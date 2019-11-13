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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде хоккеист полез драться с болельщиком на трибуне (видео)

Сейчас такие сцены — редкость.

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Источник: Reuters

В одной из низших хоккейных лиг Канады хоккеист сцепился с болельщиком на трибуне. Защитник «Жонкьера» Джонатан Диаби находился на скамейке штрафников, когда по неизвестной пока причине начал выяснять отношения с фанатом «Нозерн Ойлерс». Хоккеист попытался нанести несколько ударов по оппоненту, но не попал по нему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Североамериканская хоккейная лига, в которой играют команды из провинции Квебек, дисквалифицировала Диаби на 10 матчей.

В прошлом сезоне в матче с этим же соперником Диаби и его семью оскорбляли с трибун на расовой почве.

Алексей Иванов

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