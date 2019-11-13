В Канаде хоккеист полез драться с болельщиком на трибуне (видео)

В одной из низших хоккейных лиг Канады хоккеист сцепился с болельщиком на трибуне. Защитник «Жонкьера» Джонатан Диаби находился на скамейке штрафников, когда по неизвестной пока причине начал выяснять отношения с фанатом «Нозерн Ойлерс». Хоккеист попытался нанести несколько ударов по оппоненту, но не попал по нему.