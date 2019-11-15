Самая знаменитая хоккеистка в истории Канады стала врачом (видео)
Удивительная карьера.
Удивительная карьера.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Хэйли Уикенхайзер рассказала, почему решила стать доктором. После завершения карьеры самая титулованная хоккеистка Канады пошла учиться на врача.
«Я тогда жила под большим давлением — 23 года в сборной Канады. В травматологии тоже чувствуешь давление, но это не сравнится с грузом ответственности, который я чувствовала в спорте.
В травматологии другое давление. В твоих руках жизнь другого человека, но когда я играла, то иногда чувствовала, что это все, конец света. Сейчас я смотрю на жизнь более
Уикенхайзер помимо триумфа на Олимпиадах 7 раз побеждала на чемпионатах мира. Также она известна как первая женщина, игравшая на позиции нападающего в мужской лиге. В 2003 году канадка выступала за «Саламат» в третьей по силе (полупрофессиональной) лиге Финляндии.
18 ноября Уикенхайзер будет введена в Зал славы хоккея в Торонто.
Алексей Иванов