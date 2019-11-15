Самая знаменитая хоккеистка в истории Канады стала врачом (видео)

Четырехкратная олимпийская чемпионка Хэйли Уикенхайзер рассказала, почему решила стать доктором. После завершения карьеры самая титулованная хоккеистка Канады пошла учиться на врача.



«Я тогда жила под большим давлением — 23 года в сборной Канады. В травматологии тоже чувствуешь давление, но это не сравнится с грузом ответственности, который я чувствовала в спорте.



В травматологии другое давление. В твоих руках жизнь другого человека, но когда я играла, то иногда чувствовала, что это все, конец света. Сейчас я смотрю на жизнь более по-взрослому. В медицине ты можешь сделать только то, что можешь, и к этому надо спокойно относиться», — сообщила Уикенхайзер в интервью TSN.