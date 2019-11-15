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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Самая знаменитая хоккеистка в истории Канады стала врачом (видео)

Удивительная карьера.

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Источник: Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка Хэйли Уикенхайзер рассказала, почему решила стать доктором. После завершения карьеры самая титулованная хоккеистка Канады пошла учиться на врача.

«Я тогда жила под большим давлением — 23 года в сборной Канады. В травматологии тоже чувствуешь давление, но это не сравнится с грузом ответственности, который я чувствовала в спорте.

В травматологии другое давление. В твоих руках жизнь другого человека, но когда я играла, то иногда чувствовала, что это все, конец света. Сейчас я смотрю на жизнь более по-взрослому. В медицине ты можешь сделать только то, что можешь, и к этому надо спокойно относиться», — сообщила Уикенхайзер в интервью TSN.

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Уикенхайзер помимо триумфа на Олимпиадах 7 раз побеждала на чемпионатах мира. Также она известна как первая женщина, игравшая на позиции нападающего в мужской лиге. В 2003 году канадка выступала за «Саламат» в третьей по силе (полупрофессиональной) лиге Финляндии.

18 ноября Уикенхайзер будет введена в Зал славы хоккея в Торонто.

Алексей Иванов

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