Андрей должен вернуться на лед!

Фонд AdVita собирает деньги на оплату обследования донора для Андрея. Лишь пересадка костного мозга может спасти ему жизнь. Давайте поможем ему вернуться к делу всей жизни и любимой семье!

На полках теснятся золотые кубки и тематические игрушки: бело-голубая клюшка пристроилась на самом видном месте, аккуратно сложен вязаный клубный шарф с витиеватой «Д» цвета электрик. Из-за грозди медалей выглядывает цифра 11. Фанатам расшифровывать не надо, а для непосвященных подсказка — это номер, под которым выступал Александр Мальцев, легендарный нападающий сборной СССР и московского «Динамо».

Игровой номер кумира и все трофеи вокруг — безраздельное владение Андрея. Он всю жизнь играет в футбол и хоккей и сам может похвастать наградами и важными вехами в личной спортивной истории: например, титулом чемпиона Московской области в составе клуба «Можайск» и участием в Ночной Хоккейной Лиге.

Представьте себе трансляцию хоккейного матча и напряженный голос комментатора: "Вы только вообразите: общее время на льду — 48 лет! Но мы все верим, что этот тайм-аут Андрей взял ненадолго.

Зная силу духа этого игрока, могу с уверенностью сказать, что он не собирается безвылазно сидеть в запасе

Эти мысли: с недоумением и одновременно с уверенностью — сейчас проносятся в головах у всех, кто близко знает Андрея и в курсе его заболевания. Тем более, диагноз: хронический миелоидный лейкоз — ему поставили еще в 2006 году, и тогда лечение помогло.

До прошлого года Андрей вел обычный активный образ жизни, продолжал играть в футбол, хоккей, ездить в любое время суток и года на любимую рыбалку, проводить время с родными — у него, к слову, четверо детей.

Но когда болезнь вернулась, и последняя линия терапии оказалась бессильна, пришлось взять вынужденный долгий перерыв.

«Андрей удивительный человек. Я таких никогда не встречала. Именно поэтому мы муж и жена. Время, которое мы проводили друг без друга, можно по часам пересчитать. Он добрый, надежный, он защитник, помощник, учитель. Таких мужчин сейчас не бывает!» — Елена рассказывает, как 12 лет назад познакомилась с Андреем.

Они оказались в одном кафе, он проводил ее домой, обернулись — больше десяти лет супружества, крепкая любовь и две дочки. Елена говорит, что дети — главное вдохновение Андрея. Старшим, от первого брака, дочке и сыну уже около 30, и вот младшие — 3 года и 8 лет.

«У Андрея со всеми детьми какая-то особая связь, — говорит Елена. — Например, Катя, наша старшенькая. Она с ним и внешне похожа, и по характеру. Всегда находят общий язык. Андрей ее на коньки поставил в три года, еще она занимается гимнастикой, плаваньем, конным спортом. В общем, у нас про нее такое мнение: дай Кате какой-нибудь спортивный снаряд, и через полчаса она как будто всю жизнь занималась этим. Вся в папу».

Мяч, клюшка и шайба, спиннинг и удочка, кисть, холст и масло, аккордеон, кулинарная книга… Все это — не беспорядочный набор слов, а «снаряды», которыми виртуозно владеет Андрей. И правда, вспоминая слова Елены, удивительный человек. Такой локомотив — да простит нас он, болельщик «Динамо», — который сам не сидит на месте и движет все вокруг.

«И в период болезни Андрей настроен решительно, – говорит Елена, – хочет добиться полного выздоровления! Сейчас ему может помочь только пересадка костного мозга. Ему есть ради кого жить!»

Донора костного мозга для Андрея нашли в российском регистре. Сама трансплантация проводится по квоте, а за обследование донора должна платить семья Андрея. Но у его родных нет возможности найти эти средства в короткий срок.

Андрей — один из 19 человек, которые недавно обратились в фонд AdVita. Всем им прямо сейчас нужна помощь в оплате обследования донора костного мозга. Поэтому фонд собирает 800 000 рублей — этого хватит, чтобы обеспечить возможность пересадки для трех человек.

Кумир Андрея — хоккеист Александр Мальцев — выступал за «Динамо» под номером 11, а за сборную СССР под номером 10. Так сложилось, что 10 — любимая цифра Андрея. И на одной из его форм — во время игры за клуб «Орион» в родном Гагарине — сзади на свитере вместо настоящей фамилии Андрея так и было написано «МАЛЬЦЕВ» и «10». И это был самый лучший тыл.